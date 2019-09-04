Ankara Barosu TBB'yi olağanüstü kurultaya çağırdı

Adli yıl açılışının cumhurbaşkanlığında yapılmasını protesto eden barolar, davete katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminin değişmesi için harekete geçti. TBB’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için delegeleriyle toplantı kararı alan İstanbul Barosu’na Antalya Barosu da destek verdi. TBB’nin olağanüstü genel kurula gitmesi çağrısı, Ankara Barosu’nda da tartışmaya açıldı.

Ankara Barosu, bugün yaptığı toplantıda Türkiye Barolar Birliği’nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verdi.

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Baro'dan, kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ankara Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegasyonu, Yönetim Kurulumuzun Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına çağrılması yolunda tavsiye kararı alınmasına ve Yönetim Kurulunun alacağı kararların tam desteklenmesine; Bu konudaki tüm hususlarda işlem yapmak üzere Baromuz Başkanı Av.R. Erinç SAĞKAN’ a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz;

Ankara Barosu’nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu’nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”