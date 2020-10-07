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  3. 07 Ekim 2020 18:58

Ankara bunu konuşuyor! Olası ara seçimle ilgili son bilgiler

Son günlerde Ankara kulislerinde konuşulan en önemli konu ara seçin. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ara seçimle ilgili bilgileri paylaştı.

Ankara bunu konuşuyor! Olası ara seçimle ilgili son bilgiler
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Türkiye'nin gündemine oturan Kobani olaylarına ilişkin yapılan operasyonların ardından gündeme gelen en önemli konu ara seçim oldu.

Ankara kulislerinde bu sıralar konuşulan en önemli konuların başında ara seçim geliyor.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, olası ara seçime ilişkin bilgileri paylaşırken, olabilecek tarihi de açıkladı.

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'teki yazısının tamamı

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