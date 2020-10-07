Ankara bunu konuşuyor! Olası ara seçimle ilgili son bilgiler

Türkiye'nin gündemine oturan Kobani olaylarına ilişkin yapılan operasyonların ardından gündeme gelen en önemli konu ara seçim oldu.

Ankara kulislerinde bu sıralar konuşulan en önemli konuların başında ara seçim geliyor.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, olası ara seçime ilişkin bilgileri paylaşırken, olabilecek tarihi de açıkladı.



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