Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyeler kürsüyü basıp kavga çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milli bayramlarda iki konsere toplam 140 milyon TL ödediği iddiası üzerine Belediye Meclisi'nde gerginlik çıktı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in dile getirdiği iddialara ilişkin hem iddiaların odağındaki sanatçılar hem ABB Başkanı Mansur Yavaş yalanlama yayımladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Kasım ayı meclis toplantısı 1'inci birleşiminde söz aldı ve konser ücretleri iddiaları üzerinden belediyeyi eleştirdi.

Nihat Yalçın'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Başkanvekili Ertan Işık karşılık verdi.

CHP'li Işık'ın, "Biz bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız. 19 Mayıs, 29 Ekim olunca cidden rahatsızlığınızı anlıyorum" sözleri sonrası ortalık karıştı.

AK Partili üyeler kürsüyü basarak olay çıkarttı.