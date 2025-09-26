  1. Anasayfa
  Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesine sevk edilirken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

