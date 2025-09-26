Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesine sevk edilirken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
