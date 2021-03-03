Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 2 destek daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kademeli normalleşme ile birlikte iş yerlerini açan esnaf için iki farklı destek verileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıldır kapalı kalan ve kademeli normalleşme ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, fırın ve lokantalara hijyen desteği verileceğini ayrıca belediyenin esnaftan işgal harcı almayacağını da belirtti.

İSTEYEN ESNAFIN İŞYERİ ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kademeli normalleşmeyle yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, fırın ve lokantalarda hijyen desteğine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde yiyecek ve içecek sektöründeki esnafı rahatlatacak yeni bir desteği daha sosyal medya hesaplarından açıkladı. Başkan Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren esnaftan işgal harcı almayacaklarını söyledi.

DEZENFEKTE DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLER BAŞVURU YAPACAK

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iştiraklerinden BelPlas, koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Kasım 2020’de kısmi olarak kapatılan restoran, kafe, fırın ve lokantaların yeniden açılmasıyla dezenfeksiyon uygulaması için harekete geçti.

Temizlik ve dezenfekte desteğinden yararlanmak isteyen Başkentli esnaf, Büyükşehir Belediyesine ait “forms.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurarak ücretsiz hijyen desteği başvurusunda bulunabilecek.

'ESNAFIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'

Restoran, kafe, fırın ve lokantalara yönelik hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa destek verdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Kontrollü normalleşme süreci kapsamında lokanta, kafe, restoran ve diğer işletmelerimizin belirlenen zaman ve kapasite ile yeniden açılmalarından dolayı çok mutluyuz. ‘forms.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapan esnafımızın iş yerlerini dezenfekte etmek için talimat aldık. Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

İŞYERLERİNDE HEM ÇALIŞAN HEM DE MÜŞTERİ RAHAT EDECEK

Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnafa hijyen desteği sağlayarak iş yerlerini hem çalışanlar için hem de müşteriler için daha steril hale getiriyor.

Kademeli normalleşme süreci ile yeniden hizmet verecekleri için mutlu olduklarını belirten Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, “3 aylık aranın ardından tekrar açıldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bütün üyelerimize kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduk. İş yerlerimizi ücretsiz dezenfekte ettiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: İŞGAL HARCI PANDEMİ SÜRESİNCE ALINMAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan ya da kısıtlı ölçülerde faaliyet sürdüren yiyecek ve içecek sektöründeki esnafı ekonomik yönden rahatlatacak yeni bir destek için de harekete geçti.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında işgal harcı alan belediyenin pandemi nedeniyle bu harcı almayacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Yavaş, “Aylardır işletmelerini açamayan esnafımızın yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren yiyecek/içecek sektöründeki esnafımızdan süreç bitene dek işgal harcı almıyoruz” dedi.