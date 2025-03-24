Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. 97 konserle ilgili ise soruşturma izni verilmedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı.

Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlandı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır."

97 konserle ilgili ise soruşturma izni verilmedi.

ABB, şu açıklamayı yaptı:

"Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."