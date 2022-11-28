Ankara En İyi Güzellik Merkezi Öneri/Tavsiye

Etlik Güzellik Merkezi olarak sizler için güzellik merkezi arayanlara rehber olacak nitelikte bir yazı dizisi hazırladık.

Etlik Güzellik Merkezi olarak sizler için güzellik merkezi arayanlara rehber olacak nitelikte bir yazı dizisi hazırladık.

Bakımlı görünmek isteyen ve görünüşüne önem veren ve ayrı zamanda istek ve beklentilerine göre kişiye özel hizmetler sunan Dila Sayan, verdiği hizmet sonrasında müşterilerinde mükemmel sonuçlar elde ederek kendilerine olan özgüveni güçlendirilmektedir.

Güzellik Merkezi sektöründe kendine güvenen kadrosu ve iş disiplini ile çalışan Dila Sayan’ni tercih eden gerek sağlık gerek de güzel görünmek için tercihlerine göre jelli, ampullü, iğneli epilasyon sistemleriyle ya da tüp ve ağda seçenekleriyle istenmeyen tüylerden hemen kurtuluyorlar.

Dila Sayan Etlik Güzellik ve Bakım Merkezi’ne gelenlere ilk olarak cilt testleri yapılır ve cilt tipine göre tedavi yöntemi uygulanır. Yaşlanma karşıtı etkileri olan tedaviler de uygulanmaktadır. Makyajlar, alanında uzman personeller tarafından yapılır. Dila Sayan Etlik Güzellik ve Bakım Merkezi’nde gelin makyajı, kalıcı makyaj, kaş şekillendirme ve kontür işlemleri de uygulanırken, ayrıca gelin makyajı yapılırken gelinin saçına, gelinliğine ve takılarına göre makyaj seçenekleri tercih edilir. Gelinin tercihine göre sade veya etkili makyaj daha uygundur. Ayrıca vücut bakımı ile ilgili özel uygulamalar yapılır. Parafin ile selülit giderme, zayıflama işlemleri ve ayak bakımı yapılır. Manikür ve pedikür, porselen tırnaklar, mezoterapi, kimyasal peeling, yosun tedavisi gibi uygulamalar da vücudu daha enerjik ve güzel hale getirir.

Batıkent Güzellik Merkezi arasında kaliteli, uygun ve en önemlisi güven verici hizmetleriyle fark yaratan güzellik merkezi dendiğinde de müşteriler tarafından ilk tercih edilen güzellik salonu olmanın gururunu yaşıyor. Lazer epilasyon ve tüm tıbbi medikal için en son FDA onaylı sistem ve teknikleri kullanarak müşterilerini özel hissettirmektedir.