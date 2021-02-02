Ankara Eryaman Dershane tavsiye 2021

İyi bir lise, iyi bir üniversite ve iyi bir meslek sahibi olabilmek için bu sınavlardan gerekli olan başarıyı elde etmek gerekmektedir. Büyük bir sorumluluk olan bu sınavlara hazırlanma sürecinde yoğun bir süreç yaşayan öğrencilere destek olmak için kurulan eğitim kurumları dershanelerdir. Yenimahalle Dershane gibi birçok kurum eğitim hayatının çeşitli yerinde, hangi zaman diliminde olursa olsun desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için destek sağlamaktadır. Dershaneler yalnızca tek bir bölgede değil Kızılay Dershane, Eryaman Dershane olmak üzere çeşitli semtlerde de hizmet vermektedir.

Dershanelerin Amacı

Dershanelerin amacı yoğun bir süreçten geçen öğrencileri en yüksek şekilde motive ederek, bu süreci en az hasarla tamamlamalarını sağlamaktır. Farklı hayaller ile birlikte yola çıkan öğrencilerin sonucunda başarısızlık elde etmesini ve hayal kırıklığına uğramasını engellemek açısından oluşturulan dershaneler sayesinde öğrencinin başarı elde etmesi daha kolaydır. Planlı ve düzenli bir şekilde ilerleyen sürecin sonucunda öğrencinin kendini hayal ettiği yerde görmesi hem eğitim kurumu açısından hem öğrenci hem de veliler tarafından yaşanılan bir gurur kaynağıdır.

Dershanelerde Online Eğitim

Zamanın değişmesi ile birlikte teknoloji devrine ayak uydurmayı başaran eğitim kurumları sayesinde öğrenciler içerisinde bulundukları sıkıcı eğitimden az da olsa uzaklaşarak daha keyifli bir süreç geçirme imkanı sağlamaktadır. Öğrencinin yardımcı olarak kullandığı video kayıtları, görseller, destek paketleri, soru paketleri gibi etkinlikler sayesinde yalnızca klasik eğitimi değil online eğitimi de hibrit eden sistem anlama noktasında meydana gelen sorunu da kısa sürede çözmektedir. Öğrenciye aynı konu farklı şekillerde ve farklı ortamlarda işlendiği için beynin bütün öğrenme mekanizmalarını aktif eden sistem sayesinde öğrenilen bilgi daha kalıcı hale gelmektedir. Bilginin kalıcı olması ise zamandan ve öğrencinin o bilgiyi tekrar elde etmek için sarf edeceği enerji ile birlikte, tekrar aynı noktaya dönmenin meydana getirdiği hayal kırıklığını azaltarak daha sağlıklı bir eğitim modeli sağlayacaktır.