Ankara Gar katliamı davasında yeni gelişme

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. İstinaf Mahkemesi de kararları onadı. İlk duruşması 7 Kasım 2016'da yapılan davada bugüne kadar 54 celse görülmüştü.

Mahkeme, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme söz konusu sanıkları ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakup Şahin Burak Oramanoğlu ve Hüseyin Tunç ayrıca "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmaktan" 10'ar yıl hapis ve 40'ar bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklardan Ormanoğlu ve Akaltın'a "vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmaktan" ise 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası ile 36'şar bin TL adli para cezası uygulandı.

Sanıklardan Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, aynı maddeden yargılanan sanıklar Esin Altıntuğ (Durgun),Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'u ise 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

İSTİNAF ONADI

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.