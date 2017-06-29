Bomba iddia: ABD ordusu saldırı için hazır !
Bomba iddia: ABD ordusu saldırı için hazır !
Milyonlarca memur ve emekli o tarihe kilitlendi !
Milyonlarca memur ve emekli o tarihe kilitlendi !
Ankara hava sahasında alarm ! Tüm pilotlar uyarıldı
Ankara hava sahasında alarm ! Tüm pilotlar uyarıldı
İstanbul TEM'de araç yanıyor, trafik felç oldu !
İstanbul TEM'de araç yanıyor, trafik felç oldu !
Sözleşmeli öğretmen uygulaması bitiyor mu ? Bakan açıkladı
Sözleşmeli öğretmen uygulaması bitiyor mu ? Bakan açıkladı
Artık bunu yapmayan araç da ev de kiralayamayacak
Artık bunu yapmayan araç da ev de kiralayamayacak
Korku filminden değil, Türkiye'den... Buralardan geçmek istemeyeceksiniz
Korku filminden değil, Türkiye'den... Buralardan geçmek istemeyeceksiniz
''Ne olursan ol yine gel'' sözünü meğer Mevlana söylememiş
''Ne olursan ol yine gel'' sözünü meğer Mevlana söylememiş
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Haziran 2017 12:47

Ankara hava sahasında alarm ! Tüm pilotlar uyarıldı

Ankara hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı.

Ankara hava sahasında alarm ! Tüm pilotlar uyarıldı
A+ A-

NOTAM’da Ankara’da bazı hava sahası bölümlerinde GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi’nin sinyallerinin alınamadığı bildirildi.

Bu konuda pilotlar uyarılarak ‘Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir’ denildi. Bilgilerin yer aldığı NotamTR’de bu uyarılara verilirken, GPS kullanılarak yapılan yaklaşmalarda ise pilotların sinyal kesintilerine karşı hazır olmaları istendi. Sinyal kesilmesi durumunda hava araçlarının yönlendirilmesi, hava trafik kontrolörleri tarafından yapılıyor.

 

 

hava yolları , yolcu uçağı , gps sinyalleri