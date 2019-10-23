Cumhuriyet döneminin Ankara’daki simge yapılarından Ankara Palas, Cumhurbaşkanlığı Müzesi’ne dönüştürülüyor. Yakın zamana kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından Devlet Konuk Evi olarak kullanılan Ankara Palas, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı’na devredilmişti. Bu devirle birlikte yönetimi Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi’ne geçen Ankara Palas, Cumhurbaşkanlığı Müzesi’ne dönüştürülecek. Müze dönüşümü için “restorasyon” gerekçesiyle kapatılan Ankara Palas’ın etrafı da inşaat bariyerleriyle kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesinden önceki dönemlerde hazırlanan Sayıştay raporlarında Ankara Palas’ın sürekli zarar ettiği ve mali yapısının sürdürülebilir olmadığı tespitlerine yer verilmiş, Dışişleri Bakanlığı ise döner sermaye işletmesi statüsünde olan Ankara Palas’ın tadilattan geçirilmesi için Hazine’den maddi destek talebinde bulunmuştu.

Bu tartışmaların yaşanmasına karşın Ankara Palas geçen yıl Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi’ne devredilmişti.

Atatürk karargahı kurtarıldı

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesinin ardından Ankara Palas’ı işleten Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesi, 1 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi arasında yapılan protokolle Ankara Palas’taki taşınır, araç, gereç, demirbaş ve malzeme devri yapıldı. Bunun ardından Ankara Palas kapatılarak restorasyona alındı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Ankara Palas, “Cumhurbaşkanlığı Müzesi” olarak hizmet vermeye başlayacak. Böylece uzun yıllar boyunca Türkiye’yi resmi olarak ziyaret eden üst düzey yabancı heyetler ile uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmış olan Ankara Palas’ta bir dönem kapanmış olacak.

CUMHURİYET BALOLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Ankara Palas, Ulus’taki Cumhuriyet Caddesi’nde İkinci Meclis binasının karşısında 1927’de hizmete açıldıktan sonra odalarında yabancı ülkelerin devlet başkanlarını ağırlamış ve Cumhuriyet balolarına ev sahipliği yapmıştı. Ankara Palas, Atatürk tarafından da hem resmi görüşmeler hem de Cumhuriyet’in ilk kutlamaları için kullanılmıştı. Uzun yıllar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanarak otel olarak hizmet veren Ankara Palas, Cumhuriyetin 1983’te Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Konuk Evi olarak hizmet vermeye başladı. Birçok uluslararası toplantıya ve resmi görüşmeye ev sahipliği yapan Ankara Palas, ayrıca resepsiyon, davet ve düğün gibi etkinlikler için de kiralanabiliyordu.