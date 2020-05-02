SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Mayıs 2020 23:22

Ankara sağanak yağmura teslim

Ankara'da etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ankara sağanak yağmura teslim
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Başkent'te akşam saatlerine doğru sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Dumlupınar Bulvarı'nda bazı noktalar gölete döndü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı araçlar, yarım metreyi bulan suda ilerlemekte zorlandı, bazıları yolda kaldı.

Sürücüler, arızalanan araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bazı araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yağış , sağanak , ankara , yağmur
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM