Ankara semalarında büyüleyen anlar: Quadrantid meteor yağmuru
Başkent Ankara'da gözlemlenene Quadrantid meteor yağmuru, muhteşem görüntülere sahne oldu.
Yılın ilk meteor yağmuru olan Quadrantid meteor yağmuru, başkent Ankara'nın Beypazarı ilçesinden gözlemlendi.
Gece saatlerinde görülen ve ilginç anlara sahne olan meteor yağmuru, çok sayıda fotoğrafçı tarafından kaydedildi.
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