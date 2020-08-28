Ankara Tabip Odası Başkanı: Vaka sayısı çok fazla, hastanelerde yatak kalmadı

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gidişatına ilişkin, Bakanlığın açıkladığı 1500’lü rakamlar var ama bu rakam Ankara’nın rakamı bile değil. Vaka sayısı çok fazla, dört pandemi hastanesinin tamamı dolu, yatak kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç, "Covid servisinde çalışan arkadaşlarımız her gün yeni servislerin Covid servisine dönüştürüldüğünü ve yetmediğini anlatıyor. Pandemi hastanelerinin önünde hastalar kuyrukta bekliyor. Çalışanlar da yıprandı. Temmuzda anket yaptık. Ankete katılan hekimlerin üçte biri tükendik diyor, sağlıkçıların üçte biri depresyonda olduğunu söylüyor, bütün bunlara rağmen Ankara’da sağlık çalışanlarının hiçbirine ek ödeme iki aydır yapılmıyor." açıklamasında bulundu.

Karakoç, "OECD verilerine göre yüz bin kişiye en az hekim düşen ülke biziz. Oysaki ülkede atama bekleyen hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, hekim var, halen güvenlik soruşturmaları nedeniyle hekimler atama bekliyor. Kamusal acil sağlık krizi yaşanırken iktidar, halen sağlık emekçilerini atamıyor, hukuk garabeti yaşanıyor." diye konuştu.

"İstanbul’da da vakaların arttığını duyuyoruz"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Önceden vakalar merkezi hastanelerde yoğunlaşıyordu, şimdi yeni açılan hastanelere gönderiliyor, önemli bir kısmı hastanelere yatırılmıyor, evlerde tedavi ediliyor. İstanbul’da da vakaların arttığını duyuyoruz. 1 Haziran sonrası önlemlerin gevşeltilmesi, Ayasofya Camisi’nin açılışı, sınavlar bunda etkili. Tabii İstanbul nüfusu kent dışına yayıldı, asıl yoğunluk Anadolu’da. Aile sağlığı merkezlerinin yeterli desteği hem eleman açısından yok hem de gerekli şekilde filyasyona planlı ve programlı katılamıyorlar, gereksiz iş yükü bindiriliyor, hasta olduklarında bile performans ücretleri düşünüyor. Emeklilik haberleri sıklıkla geliyor. Yurtdışına gitmek isteyen hekimlerde son 1-1.5 yılda başvuru oranları 10 kat arttı. İşyerlerinde, fabrikalarda sorun var. Önlemler yetersiz. Toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması için aralıkla çalışma sistemine ihtiyaç var, kademeli mesaiye geçilmeli." ifadesini kullandı.

"İzmir'de son bir ayda ciddi vaka artışı var"

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, "Pandeminin epidemiyolojik verileri, yani kaç test yapıldı, kaç olguda pozitif çıktı, kaçı hastaneye yattı, kaçı yoğun bakımda gibi bilgiler ısrarla bizimle paylaşılmıyor. İzmir’de özellikle son bir ayda ciddi vaka artışları olduğu şeklinde bilgiler alıyoruz. Böyle devam ederse İzmir’de ciddi bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda kritik doluluk yoksa da önceye nazaran bir artış var. İzmir’de birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Günde 4 bin 500-5 bin test yapılıyor. Bunun sonucunda çıkan test pozitifliği 350-400. Fakat bu pozitif çıkan olguların kaçı yeni olgu bilmiyoruz. Sağlıkçılar tükendi. Kentte 550-600 sağlık çalışanının Covid-19’dan etkilenmiş olduğunu düşünüyorum." dedi.

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