SON DAKİKA
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİNE BAŞVURU YAĞIYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Mayıs 2020 12:34

Ankara Valiliği'nden Başkent için sarı alarm

Ankara Valiliği fırtına uyarısı yaparak 'sarı alarm' koduyla dikkatli olunmasını istedi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 10-15 derece düşecek.

Ankara Valiliği'nden Başkent için sarı alarm
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ankara Valiliği, meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan açıklamada öğle saatleri itibarıyla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmesine karşılık uyarıda bulundu. Valiliğin Twitter hesabından ‘sarı alarm’ koduyla paylaşılan duyuruda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı Ankaralıların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteroroloji verilerine göre geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yerini Balkanlar’dan gelen  soğuk hava dalgası alıyor. Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde 10-15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüsü yapıldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yağış , ankara , yağmur , sarı alarm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM