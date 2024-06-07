  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara Valiliği'nden sağanak yağış alarmı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış alarmı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış alarmı
Güncelleme:

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, il genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış alarmı - Resim : 1

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış alarmı - Resim : 2

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış alarmı - Resim : 3

DHA

Etiketler ankara hava durumu sağanak yağış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine çifte indirim pompaya yansıdı Benzin ve motorine çifte indirim pompaya yansıdı İşte Türkiye'nin en sıcak yeri: Sıcağa klima bile dayanamadı İşte Türkiye'nin en sıcak yeri: Sıcağa klima bile dayanamadı Dilan-Engin Polat davasının hakimi dosyadan çekildi Dilan-Engin Polat davasının hakimi dosyadan çekildi Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu Yine ''sipariş yağmuru'' vakası: Kuryeler kapıda kuyruk oldu Yine ''sipariş yağmuru'' vakası: Kuryeler kapıda kuyruk oldu İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım İzmir'de rehine krizinde kan aktı: Özel harekat operasyon düzenledi İzmir'de rehine krizinde kan aktı: Özel harekat operasyon düzenledi AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı