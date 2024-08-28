Ankara Valiliği'nden sel alarmı

Ankara Valiliği, kentin kuzeyinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara Çevrelerinde Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat❗️



Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/8pmApRvOkC — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 28, 2024

DHA