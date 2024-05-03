Ankara Valiliği'nden ''zirai don'' uyarısı

Ankara Valiliği, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zirai don hadisesine dikkat. Ankara il genelinde 5 Mayıs Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve 7 Mayıs Salı gece saatlerine kadar zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.