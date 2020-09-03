  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Eylül 2020 19:44

Ankara Valisi son durumu anlattı, Ankara'da vakalar neden artıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en çok koronavirüs vakasının Ankara'da olduğunu açıklamasından sonra Ankara Valisi Vasip Şahin akıllardaki sorulara cevap verdi.

A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Türkiye’de vaka sayısındaki en büyük artış Ankara'da yaşanıyor. Peki artışın sebebi ne ? Ankara için özel önlemler ya da kısıtlamalar gündemde mi? Ankara Valisi Vasip Şahin, son durumu NTV'den Özgür Akbaş’a anlattı. En yüksek vaka sayısının Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde olduğunu söyledi, "Gelişmelere göre gereken kısıtlamaları yapacağız" dedi. Şahin, Ankara'daki artışın yüksek olmasının en önemli nedenlerinden birisi olarak etrafındaki illerle bağlantısını gösterdi.

NTV

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ankara , ankara vakalar , ankara valisi , vakalar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM