Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti
Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun."
YARIN DEFNEDİLECEK
Edinilen bilgiye göre Nebahat Şahin'in cenazesi, yarın İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedilecek.
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