Ankara ve İstanbul baroları staj ve eğitimleri erteledi

Türkiye’de korona virüsü vakasının saptanmasının ardından kurumlar çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Ankara ve İstanbul baroları avukatlık stajı, eğitim ve konferansları erteledi.

İstanbul Barosu duruşmalara katılmak istemeyen avukatların belge aranmaksızın mazeretli sayılması için Adalet Bakanlığı’na, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı yazılması kararı aldı.

ANKARA BAROSU 6 NİSAN’A KADAR ERTELEDİ

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını tehlikesi sebebiyle, Staj Kurulumuz tarafından verilen tüm eğitimler, baro konferans ve panelleri, AVSA eğitimleri, merkez, kurul, komisyon ve kulüp toplantıları ve eğitimleri ve benzeri tüm baro etkinlikleri 6 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmiştir” denildi.

İSTANBUL BAROSU’NUN ÖNLEMLERİ

İstanbul Barosu ise 31 Mart 2020 tarihinde yeniden karar oluşturulması notuyla aldığı tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Baromuz tarafından ilan edilmiş olan panel, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay ile komisyon, kurul ve merkez toplantılarının ve benzeri tüm etkinliklerin ve SEM eğitim programının ertelenmesine,

Bu süreç içerisindeki bazı etkinliklerin Barovizyon üzerinden yayınlanmasına,

Adliyelerde baro odalarına dezenfektan konulmasına,

Servis araçlarının düzenli şekilde dezenfekte edilmesine,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olması karşısında, bu durumun oluşturduğu mücbir sebep ve adliyelerdeki yoğunluğun oluşturacağı salgın riskinin değerlendirilmesi suretiyle yeni bir karar oluşturulana kadar, duruşmalara katılmak istemeyen avukatların başkaca bir dayanak/belge aranmaksızın mazeretli sayılmaları için Adalet Bakanlığı’na, HSK ve Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı yazılmasına, karar verilmiştir.