Ankara ve İstanbul'da sığınmacı protestosu

Türkiye'de yasal ve kaçak sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken HKP üyeleri, Ankara Kızılay’da ve İstanbul Kadıköy’de AK Parti iktidarının sığınmacı politikasını protesto etti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ankara ve İstanbul’da iktidarın sığınmacı politikasını protesto etti. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, “Ülkemizi işgal etmiş ortaçağcı istilacıların tamamı Batı’ya ya da ülkelerine gidecek” dedi.

“ABD emperyalist haydudunun BOP’una, vatan topraklarının işgaline, AKP'giller’in hilafet kurma planlarına izin vermeyeceğiz” yazılı pankart açılırken, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” ve “Bağımsızlık benim karakterimdir” yazılı bayraklar tutuldu.

Basın açıklamasını okuyan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, “Ülkemizi işgal etmiş ortaçağcı istilacıların tamamı Batı’ya ya da ülkelerine gidecek. Bugün Türkiye’de bir mülteci, göçmen, sığınmacı sorunu yok; Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirerek Türkiye’de Türk’ü azınlığa düşürme amacıyla 13 ila 15 milyon cihatçının bir proje kapsamında Türkiye’yi işgal etmiş olma sorunu var ve bu işgal giderek de artıyor” dedi.

Kıran, açıklamasının devamında özetle şunları kaydetti:

“Emperyalist haydut ABD, Ortadoğu’da Türkiye’nin de içinde olduğu 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedeflerine koymuş bulunmaktadırlar. İşte bu insanlık dışı, alçakça hedeflerine de ‘BOP’ adını verdiler. Ülkemizi BOP çerçevesinde en az üç parçaya bölmek için de ülkemizi orta çağcı gericilerin istilasına uğrattılar.

İşçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız AK Parti’giller’in yarattığı işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehenneminde kavrulurken, ülkemiz AKP’giller ve reisinin eliyle ortaçağcı istilacıların cennetine çevrilmiştir. AKP’giller ve reisi AB’den, BM’den üç kuruş para kopartırım mantığıyla sınırlarımızı kevgire döndürüp, yolgeçen hanına çevirdiler.”

Kıran, 23 Temmuz’da da Ankara Ulus’ta eylem yapacaklarını duyurdu.