  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
Güncelleme:

Ankara ve İzmir'de yarından itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarıda bulunuldu.

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

İZMİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

DHA

Etiketler ankara izmir sağanak yağış sel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alkole yeni zam! Önce rakı şimdi de o ikisi...
Dolar, Euro ve altından zirve üstüne zirve
İslam Memiş seçim sonrası tahminini açıkladı: ''Altından daha fazla kazandıracak''
Mayıs enflasyonu açıklandı: Artık dağı taşı enflasyon!
Evdeki Düşman filmi gerçek oldu: Evlat edindikleri çocuk, 22 yaşında çıktı!
İYİ Parti ittifak masasından kalktı: Seçim bitti, ittifak bitti
Serenay Sarıkaya poz verirken kendinden geçti
Yasak Elma bitti, Eda Ece'yi gören tanıyamadı
Melike Şahin 6 yıllık sevgilisiyle evlendi
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek