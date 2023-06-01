Ankara ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara ve İzmir'de yarından itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle uyarıda bulunuldu.

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre…



⤵️ pic.twitter.com/V7k5TVUDPi — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 1, 2023

İZMİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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DHA