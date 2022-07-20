Ankara ve İzmir'de Suruç anmasına polis müdahalesi: 20 gözaltı

33 insanın hayatını kaybettiği Suruç katliamının yıldönümünde Ankara'da yapılmak istenen anma nedeniyle 20 kişi gözaltına alındı.

IŞİD tarafından Şanlıurfa Suruç'ta katledilen 33 kişi için Ankara ve İzmir'de anma yapılmak istendi.

Ankara'da polis toplananlara sert müdahalede bulundu. ÇHD Ankara Şube'nin aktardığına göre en az 20 kişi gözaltına alındı.

ÇHD Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Suruç'ta yitirdiğimiz 33 güzel insan için Ankara'da yapılmak istenen anmaya polis saldırısı gerçekleşti. En az 20 kişi gözaltına alındı. Suruç'u anmak suç değildir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" denildi.

İzmir'de ise basın açıklamasının ardından yürümek isteyen topluluğu polis engelledi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde polisin müdahalesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.