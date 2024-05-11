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  3. Ankara'da 2.5 milyon TL'lik kaçak gıda maddesi ele geçirildi

Ankara'da 2.5 milyon TL'lik kaçak gıda maddesi ele geçirildi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 2.5 milyon TL değerindeki kaçak gıda maddeleri ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, K.Y. isminde bir şahsa ait işyerine baskın yapıldı.

Yapılan baskında sahte ve kaçak gıda maddelerine el konuldu. Yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki ürünler ise şöyle:

"Bin 650 adet şişe reçel, 136 bin 800 adet mayonez, 85 bin 500 adet ketçap, 3 bin 60 adet şişe Mayonez, 600 kilogram Salça."

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 2.5 milyon TL değerindeki kaçak gıda maddeleri ele geçirildi.

 

İHA

Etiketler ankara kaçak gıda salça mayonez ketçağ reçel
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