Uzmanlar uyardı ! Deodorantlarda kanser tehlikesi...
Uzmanlar uyardı ! Deodorantlarda kanser tehlikesi...
Ekmeğin içinden çıkan madde şoke etti !
Ekmeğin içinden çıkan madde şoke etti !
Türk Yıldızları'nda görevli pilot gözaltında
Türk Yıldızları'nda görevli pilot gözaltında
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
3 şeker fabrikasının satışı iptal edildi
3 şeker fabrikasının satışı iptal edildi
Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu
Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu
Eğitime kar engeli ! İşte okulların tatil edildiği illerimiz
Eğitime kar engeli ! İşte okulların tatil edildiği illerimiz
40 vagona yüklenip yola çıktı ! Sınıra takviye arttı...
40 vagona yüklenip yola çıktı ! Sınıra takviye arttı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Aralık 2018 20:50

Ankara'da 28 araç birbirine girdi

Ankara'da buzlanma nedeniyle 28 araç araç birbirine girdi.

Ankara'da 28 araç birbirine girdi
A+ A-

Ankara’da buzlanma nedeniyle kayganlaşan karayolunda 1’i ambulans 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Batı Bulvarı üzerindeki Akşemsettin Köprüsü’nde meydana geldi. Köprüden yokuş aşağıya giden araçlar, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Buz pistine dönen yolda kayan 1’i ambulans 28 araç birbirine girdi. Araçlardan bazıları bariyerlere çarptı. İhbar üzerine çok sayıda sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi kaza yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

DHA

ankara , yaralı , hürriyet , hürriyet gazetesi , buzlanma , araç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM