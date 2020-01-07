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  3. 07 Ocak 2020 08:29

Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Ankara´nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akyurt ilçesinin kırsal Kozayağı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.01´de meydana geldi. Kandilli’nin derinliğini 6,6 olarak açıkladığı depremde AFAD yerin 7.03 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Deprem, ilçe merkezinde de hissedildi, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Akyurt Ahmetadıl Mahallesi olarak açıkladı.

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ankara , deprem
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