Ankara'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'da merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Ankara'nın Kalecik ilçesi ve büyüklüğünü de 4,5 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Ankara, Kalecik ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.
Ayrıca depremin derinliği de 6,7 km olarak açıklandı.
VALİDEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, depreme ilişkin ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol