Ankara'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Ankara'da merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Ankara'nın Kalecik ilçesi ve büyüklüğünü de 4,5 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Ankara, Kalecik ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.

Ayrıca depremin derinliği de 6,7 km olarak açıklandı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, depreme ilişkin ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."