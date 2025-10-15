Ankara'da 6 milyon dolarlık ''tarihi'' operasyon! Otomobilden neler çıktı neler
Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 milyon dolar değerinde el yazması kitaplar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi. Kitapların 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi. Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.
DHA
