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  3. 22 Mayıs 2018 22:30

Ankara'da 8 albay tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 8 albay tutuklandı.

Ankara'da 8 albay tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 8'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki  işlemleri tamamlanan 13 albay, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler,  daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkemece sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 5 kişi adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden  yararlanmak istediği ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattıkları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin  emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta, ankesörlü telefon  soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay  hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü, 18 Mayıs'ta sevkedildikleri  mahkemece tutuklanmış, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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