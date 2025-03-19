Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde İmamoğlu'na gözaltı protestosu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Başkent Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde protesto edildi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. CHP yurttaşlara İstanbul Saraçhane'de toplanma çağrısı yaparken, Ankara'da da Güvenpark'ta toplanma çağrısında bulundu.
CHP’nin yaptığı çağrıyla Güvenpark'ta buluşan yurttaşlar sloganlar eşliğinde Adalet Bakanlığına yürüdü. Bakanlık önünde yapılan açıklamada, “Halkın iradesini birlikte savunacağız” denildi.
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