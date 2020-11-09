Ankara'da Berat Albayrak sessizliği... Tam 12 saat oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar akşamı Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe'den Ece Göksedef'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifa ettiğini doğruladı.

Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmediğine yönelik soruya, henüz belli olmadığı cevabını verdi.

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan kabinede, Albayrak'ın hâlâ bu pozisyonda olduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam saatlerinde resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu..

Albayrak, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Albayrak, bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağını söylemişti.

Albayrak'ın Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. Bu durumdan yola çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak'ın hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceği yorumunda bulunmuştu.