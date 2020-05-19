  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Mayıs 2020 21:17

Ankara'da berber ve kuaförlerin çalışma saatlerine düzenleme!

Ankara Valiliği, Ramazan bayramı öncesinde oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Ankara'da berber ve kuaförlerin çalışma saatlerine düzenleme!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarından kara ve hava yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların, 15 günlük süreyle 19 Mayıs saat 24.00'ten 3 Haziran saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

Alınan tedbirlere uymayanlar hakında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ankara , berber , düzenleme , kuaför
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM