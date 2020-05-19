Ankara'da berber ve kuaförlerin çalışma saatlerine düzenleme!

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarından kara ve hava yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların, 15 günlük süreyle 19 Mayıs saat 24.00'ten 3 Haziran saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

Alınan tedbirlere uymayanlar hakında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.