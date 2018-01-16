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  3. 16 Ocak 2018 11:47

Ankara'da beyaz kabus alarmı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Ankara bugün öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. İstanbul'un aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İzmir'in ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Ankara'da beyaz kabus alarmı
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Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Bingöl, Batman, Siirt ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

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