  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz''

Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz''

Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz''
Güncelleme:

Ankara'da Türk-İş tarafından ''Zordayız Geçinemiyoruz'' mitingi düzenlendi. Binlerce işçi Tandoğan Meydanı'nda buluştu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz emekçinin canına tak etti. Yüksek enflasyon karşısına ezilen binlerce vatandaş sesini duyurmak için sokağa çıktı. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Ankara'da düzenlediği "Zordayız Geçinemiyoruz" için on binlerce vatandaş Tandoğan Meydanı'nda buluştu.

Bütün iş kollarından emekçilerin katıldığı miting, saat 11:00'de başladı.

Türk-İş’e bağlı sendikalar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce işçi, vergide adalet ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için seslerini duyurmak üzere bir araya geldi.

Mitingde işçiler,  “Ağır vergi yükü kaldırılsın”, “Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz”, “Kamu işçisi çözüm istiyor”, “İşçiler yine vergi şampiyonu”, “Kadro hakkımız engellenemez”, “Brütten net’e çakılıyoruz”, “Verilen sözler tutulmalı” dövizleri tuttu. İşçiler, “Direne direne kazanacağız”, “Vergide adalet istiyoruz” sloganları attı.

''KİMSEDEN SADAKA İSTEMİYORUZ''

Mitingde programın sunuculuğunu üstlenen Türk-İş İstanbul Temsilcisi Halil Baki Erdal, “Bizi görmeyenlere, bizi duymayanlara karşı ‘biz buradayız’ demek için geldik. Ülkenin dört bir yanında hak arayan işçi sınıfı için buradayız. Biz kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Türkiye’de çalışma saatinin ortalaması 65 saat dünyada 45 saat. Yazıklar olsun. Verdiğiniz maaş yetmiyor, yetmiyor” diye konuştu.

Son günlerde artan kadın cinayetlerine de tepki gösteren Erdal, “Kadın cinayetlerine ‘yeter artık’ diyoruz. Lafa geldiğimde kadına el kalkmaz deniliyor ama kadın cinayeti bitmiyor. Çocuk cinayetlerine dur diyoruz.” dedi.

Etiketler türk-iş zordayız geçinemiyoruz miting ekonomik kriz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına ceza yağdı Dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına ceza yağdı Türkiye'nin yeşil cenneti renk değiştirdi; görüntüler mest etti Türkiye'nin yeşil cenneti renk değiştirdi; görüntüler mest etti Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Yine Marmaray, yine intihar Yine Marmaray, yine intihar Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler
MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Kara kış bu sene erken geldi Kara kış bu sene erken geldi ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Eğlence merkezini alevler sardı Eğlence merkezini alevler sardı Türkiye'nin cenneti 3 gündür alev alev Türkiye'nin cenneti 3 gündür alev alev