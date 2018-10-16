Ankara'da bugün... Görüş mesafesi 50 metreye düştü

Türkiye'ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bugün Ankara’da da etkisini gösterdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüş mesafesini 50 metreye kadar indiren ve hayatı olumsuz etkileyen toz bulutu, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde Ankara’ya ulaştı. Toz taşınımıyla kente gelen toprak ve kumlar, kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini düşürdü. Başkent’in seyir terası konumundaki Ankara Kalesi’ne çıkarak, kenti seyretmek isteyenler, puslu hava yüzünden istedikleri manzarayı göremediler. Anıtkabir, Kocatepe Cami, Atakule gibi simge yapıları toz taşınımı yüzünden görülemezken, vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler.

GÜNEYDOĞU’DAN KALKAN TOZ VE KUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesinde Ankara’nın hava durumuyla ilgili olarak ‘toz veya kum fırtınası’ ibaresi yer alırken, Müdürlük yetkilileri, “Toz taşınımı var. Kuvvetli rüzgarla Güneydoğu’dan kalkan kum ve tozlar, Ankara’ya kadar taşındı. Akşam yerel yağışlar yağmasını tahmin ediyoruz ve bu toz taşınımı, yağışlarla birlikte çamur olarak yere inecektir. Yani akşam geç saatlerde sona ereceğini tahmin ediyoruz. Görüş mesafesi kentte 7 kilometreye düşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

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