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Ankara'da ByLock gözaltıları

Ankara'da ByLock gözaltıları

Ankara'da, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösteren, 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında; haklarında 'etkin pişmanlık'tan yararlanan örgüt mensuplarının teşhiste bulunduğu 13 kişinin, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen ve örgüt hiyerarşisinde 'ev abiliği', 'belletmen', 'bölge talebe mesulü', 'izdivaç mesulü', 'askeri mahrem yapıda öğretmen' gibi çeşitli konumlarda görev alan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 6 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Etiketler ankara bylock gözaltı operasyon
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