Ankara’da ''çoklu baro'' protestolarına polis engeli

Ankara’da baro başkanları ve avukatlar TBMM’de görüşülmekte olan ‘çoklu baro’ yasa taslağına karşı Kuğulu Park’ta toplandı. Tepkilerini yasal sınırlar içerisinde göstermek isteyen avukatlar, Kuğulu Park’ta toplanan vatandaşlardan dilekçelerle imza toplayarak meclise teslim etmeyi amaçladı.

POLİS BARİKAT KURDU

Sosyal mesafe kurallarına uyulacağı öngörüldüğü için bu alanı seçen avukatlar polis engeliyle karşılaştı. Otobüslerle parkın etrafını abluka altına alan polis, barikatlarla parka girişleri kapattı. Parkın içerisinde çok sayıda polis bulundu.

CHP’Lİ TANAL BARİKATI KALDIRDI

Parkta bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ablukaya tepki gösterdi. ‘Parkı nasıl kapatırsınız’ diyerek barikatları kaldıran Mahmut Tanal’a avukatlar destek verdi. ‘Savunma engellenemez, Parkı aç’ sloganları eşliğinde avukatlar parka girmeye çalışınca itişmeler yaşandı.

BARO BAŞKANLARINA SERT MÜDAHALE

Parkın içerisinde bulunan baro başkanlarına ise sert müdahalede bulunuldu. Polis ile baro başkanları arasında arbede yaşandı.

Görüntüleri paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Görüntüler korkunç… Baro başkanlarına bunu yapan vatandaşa ne yapmaz? Avukatın sesi kesilirse vatandaşın sesi kesilmiş demektir!” ifadelerini kullandı.