Ankara'yı kana bulayacaklardı ! DEAŞ'a büyük operasyon

Yeni yıl öncesi düğmeye basan Emniyet güçleri yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda, 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 29'u yakalandı.

Yakalanan DEAŞ mensuplarının birçoğunun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edildi.

Bu arada Mamak'ta bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli bir kişi balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Terörle Mücadele ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Operasyonlarda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YURT GENELİNDE TERÖR OPERASYONU



-Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bazı dijital materyaller ile 138 bin dolar ve 50 bin 210 lira ele geçirildi.

-Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 TL, 1 tabanca, 2 şarjör ve 220 kurşun, 2 av tüfeği, 27 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

-Bingöl merkezli İstanbul, Adana ve Kilis’te terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı tespit edilen 26 şüpheliden 24’ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

-Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

-Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

-Yılbaşında İstanbul'da eylem yapmayı planladığı değerlendirilen, PKK/KCK üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan terörist, Kırıkkale'de yakalandı.

-Çanakkale’de TKEP/L terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada 3 bin 220 Euro, 2 bin 410 Dolar, 5 bin 500 TL, 9 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 5 adet bilgisayar, 7 flaş bellek ve 2 modem ele geçirildi.

-İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1’i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, örgüte yardım ve yataklık yapan kişiler olduğu ileri sürüldü.