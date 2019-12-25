Ankara'da dev FETÖ operasyonu: 131 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 35'i görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA SORUŞTURMA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise, örgüt ile irtibatı tespit edilen 18'i asker, 4'ü sivil imam olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 16'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TÜBİTAK'TA FETÖ YAPILANMASI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) ise FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 5'i görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerden 10'u, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BYLOCK SORUŞTURMASI

Başkent'te yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 3'ü yakalandı. 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

İHRAÇ KAMU GÖREVLİLERİNE GÖZALTI KARARI

Diğer FETÖ/PDY soruşturmasında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda FETÖ ile irtibatı olduğuna dair deliller elde edilen, tamamı ihraç edilmiş 26 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.

İDARİ YARGI SINAVINDA USULSÜZLÜK

Başka bir soruşturmada ise 2013'te yapılan idari yargı sınavında terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının, sınav sorularına erişerek örgüt tarafından oluşturulmuş olan hâkim-savcı çalışma evlerinde bulunan mensuplarına dağıttıkları belirlendi. Bu kapsamda, soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.