  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da dev operasyon: 146 tarihi eserle birlikte yakalandı

Ankara'da dev operasyon: 146 tarihi eserle birlikte yakalandı

Ankara'da dev operasyon: 146 tarihi eserle birlikte yakalandı

tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen T.B., jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 146 tarihi eserle birlikte yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. T.B. isimli şüphelinin, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Şüphelinin Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan adresinde operasyon düzenleyen jandarma, yapılan aramalar sonucu evde, şüphelinin otomobilinde ve üzerinde 125 sikke, 15 muhtelif tarihi obje, 5 tarihi yüzük ve bir adet metal haç olmak üzere toplam 146 tarihi eser ele geçirdi.
Şüpheli T.B., jandarma tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

Etiketler ankara operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Av yasağı sona erdi! İşte sezonun ilk balıkları ve fiyatları
Uzmanlar yanıtladı: Koronavirüs salgını bitiyor mu?
İrem Sak yattan paylaştı: Reynmen nerede kaldın?
Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: O iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Koronavirüs bitmeden yeni salgın: Çok hızlı öldürüyor
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Korkulan oldu! DSÖ uyardı: Aşılar etkili olmayabilir