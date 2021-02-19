Ankara'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Ankara'da bir apartman dairesinde doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Yenimahalle ilçesindeki Harb-İş 1 Sitesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki patlamada 2 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarından kopan beton parçaları caddeye saçıldı. Apartmandakilerin tamamen tahliye edilmesinin ardından Başkent Doğal Gaz ekipleri, gaz kaçağı olup olmadığına ilişkin ölçüm yaptı.

Patlamada sırasında evde bulunan Kenan İzvermez ile kızı Dilara İzvermez yaralandı. Anne Fatma ile oğlu Mehmet Akif İzvermez ise olayı yara almadan atlattı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı.