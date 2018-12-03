Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 kişi yaralandı

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Ankara'nın en işlek caddelerinden Necatibey Caddesi'nde bir işyerinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanın olmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Necatibey Caddesi'ndeki patlamada 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir.

VALİ ŞAHİN: PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.