On Numara sonuçları belli oldu ! İşte numaralar
On Numara sonuçları belli oldu ! İşte numaralar
Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 kişi yaralandı
Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 kişi yaralandı
Sürücülere müjde ! Otogaza büyük indirim
Sürücülere müjde ! Otogaza büyük indirim
AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak ?
AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak ?
Otomobil anahtarı gibi ama değil ! Polis şoke oldu
Otomobil anahtarı gibi ama değil ! Polis şoke oldu
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2018 19:25

Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 kişi yaralandı

Ankara'da bir binanın girişinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralandı.

A+ A-

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Ankara'nın en işlek caddelerinden Necatibey Caddesi'nde bir işyerinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanın olmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Necatibey Caddesi'ndeki patlamada 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir.

VALİ ŞAHİN: PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

DHA

bina , patlama , doğalgaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM