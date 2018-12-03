Ankara'da doğalgaz patlaması ! Yaralılar var

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Ankara'nın en işlek caddelerinden Necatibey Caddesi'nde bir işyerinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanın olmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi..