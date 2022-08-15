Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara'da sabahtan bu yana etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Aşırı yağış nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrildi. Kolonların altında kalan 3 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞAHİN: 2 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Vahim olay hakkında açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

YARIM SAATTE 12 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan Ankaralılar, gün boyunca yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'da etkili olan sağanağa ilişkin, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü" dedi.