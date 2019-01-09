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  3. 09 Ocak 2019 16:37

Ankara'da feci kaza ! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza ! Ölü ve yaralılar var
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Adapazarı'ndan Ankara istikametine giden Mustafa Hasanoğlu'nun kullandığı .. .. .. plakalı VİB Turizm'e ait yolcu otobüsü, TEM Otoyolu'nun İne Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Hasan Demir yönetimindeki .. .. .. plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada, otobüs sürücüsü Hasanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yolculardan 8'i yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

AA

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