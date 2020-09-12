Ankara'da inanılmaz görüntüler! Kum fırtınası şehri esir aldı

Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu.

Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI YILDIZKAYA: İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." ifadelerini kullandı.



ANKARA VALİSİ: 6 KİŞİ YARALANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup, şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi.

METEOROLOJİ'DEN KUM FIRTINASI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor. Toz fırtınası ve yağışların 19:00'a kadar yer yer devam etmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

KUM FIRTINASINDA NE YAPMALIYIZ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı.

Animasyonda vatandaşlara ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:

"Gözlerinizi koruyun. Sığınacak korunaklı bir yer arayın. Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur. Uçuşan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun. Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın."