Ankara’da kadın oyunları festivali başlıyor

Dünyanın koronavirüs salgını ile kıyasıya mücadele ettiği bu günlerde Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğinde kadın temalı tiyatro festivali başlıyor. Amaç; her türlü olumsuzluğa rağmen bu dönemde kara bulutları dağıtıp, hem sanata hem de kadın mücadelesine omuz vermek.

Birbirinden nitelikli ve başarılı tiyatro ekiplerinin oyunları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak festivale, pandemi kuralları ve izleyicilerin sağlığı düşünülerek sınırlı sayıda seyirci kabul edilecek. Öte yandan pandemi kuralları gereği boş bırakılacak koltuklara, cinayetlere kurban giden kadınların fotoğrafları asılacak. Bu boş koltuklar ise destek olmak isteyen vatandaşların katkı yapması için satışa sunulacak. Elde edilen gelirin, kadın mücadelesine destek veren bir kuruma bağışlanması sağlanacak.