  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara’da kadın oyunları festivali başlıyor

Ankara’da kadın oyunları festivali başlıyor

Dünyanın koronavirüs salgını ile kıyasıya mücadele ettiği bu günlerde Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğinde kadın temalı tiyatro festivali başlıyor. Amaç; her türlü olumsuzluğa rağmen bu dönemde kara bulutları dağıtıp, hem sanata hem de kadın mücadelesine omuz vermek.

Birbirinden nitelikli ve başarılı tiyatro ekiplerinin oyunları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak festivale, pandemi kuralları ve izleyicilerin sağlığı düşünülerek sınırlı sayıda seyirci kabul edilecek. Öte yandan pandemi kuralları gereği boş bırakılacak koltuklara, cinayetlere kurban giden kadınların fotoğrafları asılacak. Bu boş koltuklar ise destek olmak isteyen vatandaşların katkı yapması için satışa sunulacak. Elde edilen gelirin, kadın mücadelesine destek veren bir kuruma bağışlanması sağlanacak.

Etiketler Ankara Ankara Sanat Tiyatrosu kadın temalı tiyatro festivali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
CHP'den istifa eden Sancar'dan kaset açıklaması!
CHP'den istifa eden Sancar'dan kaset açıklaması!
Bülent Ersoy'a olay sözler: ''Erkek oldun, kadın oldun, insan olamadın''
Bülent Ersoy'a olay sözler: ''Erkek oldun, kadın oldun, insan olamadın''