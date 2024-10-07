Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan Hasan Ş. ve araçta bulunan eşi Gülizar Ş. hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Beypazarı- Ankara yolu Ayaş Karayolları Şube Şefliği önünde meydana geldi. Hasan Ş. (54) yönetimindeki 06 FHL .. plakalı otomobil, önünde giden Ahmet K.yönetimindeki 06 AZ ... plakalı kamyona çarptı. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Hasan Ş. ile yanında bulunan eşi Gülizar Ş.’nin çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Ahmet K.’un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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