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Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 19.04’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.98 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler ankara AFAD deprem
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